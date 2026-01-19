Kahden luotijunan törmäys on Espanjan vakavin junaonnettomuus yli vuosikymmeneen.
Ainakin 39 ihmistä on kuollut ja yli sata on loukkaantunut, kun luotijuna suistui sunnuntaina raiteiltaan ja törmäsi toiseen luotijunaan Espanjassa.
Onnettomuus tapahtui Espanjan eteläosassa Andalusiassa. Turmajunassa matkusti myös Ana, joka selvisi itse onnettomuudesta melko vähäisin vammoin.
– Näimme ihmisten kuolevan silmiemme edessä, emmekä voineet tehdä mitään, hän kuvailee onnettomuuden jälkeisiä tapahtumia, Ana sanoo artikkelin yläosassa olevalla videolla.
Viimeiseksi muistikuvakseen Ana kertoo sen, kun hän katsoi siskoaan.
– Matkustan paljon junalla ja ajattelin, että tämä ei ole normaalia. Sitten katsoin siskoani. Se on viimeinen hetki, jonka muistan, ennen kuin kaikki pimeni.
– Kuulin vain huutoa, hän jatkaa.
Ana pelastettiin ikkunasta
Onnettomuudesta selvinneet matkustajat saivat vedettyä veren peitossa olleen Anan ulos rikkinäisen ikkunan kautta. Myös Anan sisko pelastettiin junasta pelastajien toimesta ja kuljetettiin sairaalaan.
Viranomaisten mukaan onnettomuudessa loukkaantui ainakin 122 ihmistä, joista 60 on yhä sairaalahoidossa, kertoo Reuters.
Raiteilta suistunut juna oli matkalla Malagasta Madridiin. Toinen juna oli menossa kohti Huelvaa ja kulki noin 200 kilometrin tuntinopeudella, kertovat espanjalaiset tiedotusvälineet.
Junissa oli valtion rautatieyhtiö Renfen mukaan yhteensä noin 400 matkustajaa. Suurin osa matkustajista oli espanjalaisia, jotka olivat matkalla Madridiin tai sieltä pois viikonlopun jälkeen, Reuters kertoo.
Kyseessä on Espanjan vakavin junaonnettomuus sitten vuoden 2013.