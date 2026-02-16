Yli 70-vuotias suomalainen rekkakuski löytyi kuolleena Valencian maakunnasta Espanjassa, kertoo Ilta-Sanomat.
IS:n tietojen mukaan suomalaismiehen rekka löytyi maanantaina raskaan liikenteen pysäköintialueelta El Puig de Santa Maria -kylästä.
Lehden mukaan miehen katoamisesta julkaistiin viikonloppuna ilmoituksia sosiaalisessa mediassa. Ilmoitusten perusteella mieheen ei ollut saatu päiviin yhteyttä.
IS:n lähteen mukaan etsintöihin osallistuivat Espanjaan ajaneet kollegat.
Myöskään STT:n näkemien, rekkakuskien Facebook-ryhmissä julkaistujen ilmoitusten perusteella mieheen ei ollut saatu päiviin yhteyttä.
Ulkoministeriö kertoi IS:lle olevansa kuolemantapauksesta tietoinen, mutta ei kommentoinut asiaa tarkemmin.