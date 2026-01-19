Luotijuna suistui raiteiltaan sunnuntaina Espanjassa ja törmäsi siitä vain 20 sekunnin päästä toisella raiteella kulkeneeseen luotijunaan, jonka kuljettaja ei ehtinyt jarruttaa. Myöskään radan turvajärjestelmä ei ehtinyt pakottaa junaa pysähtymään.

Luotijunat törmäsivät Espanjassa sunnuntaina, minkä seurauksena ainakin 39 on kuollut ja yli 100 loukkaantunut.

Loukkaantuneista 48 henkilöä on espanjalaislehti El Paísin mukaan edelleen sairaalahoidossa. Teho-hoidossa heistä on 12 henkilöä, joiden joukossa on myös yksi lapsi. Tehohoidossa olevista potilaista yhdeksän on vakavassa tilassa.

Turmaa tutkitaan parhaillaan. Espanjalaislehti El Mundon mukaan paikallisen rautatieyhtiö Renfen puheenjohtaja Álvaro Fernández de Heredia on ilmoittanut, että onnettomuus tapahtui, kun junat törmäsivät sen jälkeen, kun toinen junista oli ensin suistunut raiteiltaan.

Onnettomuuspaikka sijaitsee sisämaassa Espanjassa lähellä Córdoban kaupunkia.MTV / mapcator.io

20 sekuntia

Málagasta Madridiin matkalla ollut Iryo-luotijuna suistui raiteiltaan suoralla rataosuudella toistaiseksi tuntemattomasta syystä ja törmäsi tämän jälkeen vastakkaisella raiteella kulkeneeseen Renfen Alvia-luotijunaan.

Aikaa suistumisen ja yhteentörmäyksen välillä kului vain 20 sekuntia, eikä turvajärjestelmillä ollut aikaa reagoida noin nopeasti. Alvia-junan kuljettaja, joka kuoli onnettomuudessa, ei ehtinyt jarruttaa junaa, eikä radan käytön havaitseva turvajärjestelmä myöskään ehtinyt pakottaa junaa pysähtymään.

Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:n mukaan onnettomuus tapahtui paikallista aikaa puoli kahdeksan jälkeen illalla, eli Suomen aikaa puoli yhdeksän jälkeen.

Fernández de Heredian lähteiden mukaan Alvia-juna kulki yli 205 kilometrin tuntinopeutta, mikä on alle kyseiselle rataosuudelle säädetyn nopeuden.

Junat törmäsivät suoralla rataosuudella.

Raiteilta suistunut juna huollettiin vain päiviä ennen

Rataosuus, jolla onnettomuus tapahtui, kunnostettiin toukokuussa 2025.

Raiteilta suistunut Iryo-juna on valmistettu Italiassa vuonna 2022, ja sen viimeisin huolto tehtiin vain päiviä sitten 15. tammikuuta Renfen korjaamolla Madridissa.

Liikenneministeri Óscar Puente on luonnehtinut onnettomuutta "harvinaiseksi ja vaikeasti selitettäväksi".