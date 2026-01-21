Monte Carlon MM-ralli nytkähti liikkeelle testierikoiskoeen merkeissä. Nopeinta vauhtia ensimmäisellä ajokerralla piti Toyotan Takamoto Katsuta, mutta kuljettajien välillä oli huomattaviakin eroja rengasvalinnoissa.
Testi-ek:n tulokset, 1. ajokerta:
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|2.31,8
|2.
|Oliver Solberg
|Toyota
|+2,9
|3.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+3,2
|4.
|Sami Pajari
|Toyota
|+3,3
|5.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+4,3
|6.
|Josh McErlean
|M-Sport
|+6,1
|7.
|Gregoire Munster
|M-Sport
|+6,2
|8.
|Jon Armstrong
|M-Sport
|7,4
Testi-ek:n viisi parasta aikaa kirjattiin Toyota-kuljettajille, jotka mahtuivat 4,25 kilometrin mittaisella pätkällä reilun neljän sekunnin sisään. Kärkinelikko teki aikansa neljällä superpehmeällä renkaalla. Viidenneksi parhaan ajan kellottanut Sebastien Ogier ajoi oman vetonsa ristirengastuksella: kahdella superpehmeällä ja kahdella nastattomalla lumirenkaalla.
– On kiva olla taas täällä. Tauko ei ollut pitkä, mutta on silti hienoa päästä aloittamaan uusi kausi. Olosuhteet ovat nyt hienot. Odotan kisaa, mutta tästä tulee todennäköisesti vaikeaa, neljänneksi parhaan ajan tehnyt Sami Pajari sanoi.
– Upeaa. Unelma käy toteen. Olen niin innoissani. Minua hermostutti ensin, mutta nyt tämä vihdoin alkaa. Se on todella siistiä, toiseksi kiilannut Oliver Solberg sanoi.
Sijat kuudesta kahdeksaan menivät niin ikään superpehmeillä renkailla ajaneille M-Sport-kuljettajille. Hyundai-kuskeista nopein oli heistä ainoana neljällä superpehmeällä ajanut Hayden Paddon siitäkin huolimatta, että lipsautti jarrutuksen pitkäksi yhdessä sillan ylityksessä. 38-vuotias uusiseelantilainen on nähty pääluokassa viimeksi 2018.
Thierry Neuvillen ja Adrien Fourmaux'n edelle kiilasi jopa joitain Rally2-kuljettajia, mutta he molemmat ajoivat ensimmäisen vedon neljällä nastarenkaalla.
– Yritämme hakea tuntumaa autoon ja renkaisiin. Olen aika optimistinen, että olemme parantaneet. Mutta näemme vasta myöhemmin, onko se riittävästi, Neuville sanoi.
Ralli alkaa toden teolla torstai-iltana, kun ohjelmassa on kolme ensimmäistä erikoiskoetta.