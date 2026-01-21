MM-rallikausi 2026 alkaa huomenna torstaina Monte Carlossa. Hyundai on jäänyt viime vuosina Toyotan varjoon, mutta aikoo nyt taistella tosissaan kaikista kolmesta maailmanmestaruudesta. MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko povaa talliin jopa vallanvaihdosta.

Vuodesta 2014 MM-sarjassa mukana ollut Hyundai on ollut jo pitkään Thierry Neuvillen talli. Belgialaistähti on edustanut tallia alusta asti, ja nyt alkamassa on siis jo 13. peräkkäinen vuosi Hyundailla.

Neuvillen saavuttamat yksittäiset osakilpailuvoitot siellä täällä ja Hyundain vuosien 2019–2020 merkkimestaruudet saivat vuonna 2024 jatkoa kauan kaivatun henkilökohtaisen mestaruuden muodossa. Viime kausi menikin sitten taas kaikilla mittareilla penkin alle, ja kauden ensimmäinen voitto tuli vasta viimeisessä osakilpailussa.

– Neuvillen viime kausi oli todella heikko, ja oikeastaan pitkälle jo se edellinenkin kausi. Vaikka hän voitti mestaruuden, se loppukausi oli silti aika huono. Neuville saa kyllä pestä kasvojaan, Tahko sanoo.

Kasvojenpesuun 37-vuotiaan belgialaisen pakottaa paitsi tallin asettama menestystavoite myös rinnalla omaa uraansa luova seitsemän vuotta nuorempi Adrien Fourmaux, jolla on edessä toinen kausi Hyundailla.

– Sanoisin niin, että Fourmaux oli viime vuonna jopa lupaavin Hyundai-kuskeista. Hän pystyi lähtemään ennakkoluulottomasti ajamaan kisoissa hyvistä tuloksista. Siellä oli kaikenlaista pikku hässäkkää, oli virheitä ja teknistä vikaa. Voitto jäi vielä ottamatta, mutta lähellä oli monta kertaa. Hän johti kilpailuja, ja oli monta kertaa nopein Hyundai, Tahko huomauttaa.

– Siinä missä Neuvillen trendi on ollut vähän laskeva, niin Fourmaux'lla se oli koko kauden nouseva. Nostaisin hänet jopa ykköskuskin asemaan Hyundailla tänä vuonna.

Tahkon arviot Sami Pajarista ja Esapekka Lapista ovat katsottavissa jutun pääkuvana olevalta videolta. Esiin nousevat myös muun muassa Sebastien Ogier ja Oliver Solberg.