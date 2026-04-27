Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi Washingtonin ammuskelusta haastattelun tuoreeltaan CBS:n 60 Minutes -ohjelmalle. Yksi kysymys sai Trumpin raiteiltaan.

Presidentti Donald Trumpia CBS:n 60 Minutes -ohjelmaan haastatellut Norah O'Donnell halusi kysyä presidentiltä tarkemmin Washingtonin ampujan jättämästä manifestista, jonka mukaan miehen kohteena oli nimenomaan Trump sekä muu Yhdysvaltain valtiojohto ja viranomaiset.

– Hän (ampuja) kirjoitti myös, että "en salli enää pedofiilin, raiskaajan tai petturin tahria käsiäni rikoksillaan". Miten suhtaudutte tähän, O'Donnell kysyi.

Trumpilla oli vastaus valmiina.

– Odotin, että luet minulle tuon kohdan, koska olette hirveitä ihmisiä.

– Kyllä, hän kirjoitti sen. Hän on sairas ihminen. En ole raiskaaja, en ole raiskannut ketään, Trump vastasi ja toisti, että toimittajan pitäisi hävetä kysymystään.

– Tarkoititteko, että hän puhuu teistä, O'Donnell täsmensi aiempaa kysymystään.

O'Donnell halusi korostaa, että hän siteerasi asemiehen sanoja, eivätkä ne olleet hänen omiaan. Tämä ei hillinnyt Trumpia muistuttamasta, ettei "tällaista pitäisi sanoa ääneen 60 Minutes -ohjelmassa".

Trump jatkoi myös muistuttamalla, että hänet on vapautettu aiemmista syytteistä, myös niistä, jotka ovat liittyneet hänen ystävyyteensä seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin kanssa.

Trumpia ei ole tuomittu rikosoikeudessa raiskauksesta, mutta siviilioikeudessa hänen todettiin syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön kirjailija E. Jean Carrolia kohtaan 1990-luvun puolivälissä. Trump määrättiin maksamaan viiden miljoonan dollarin korvaukset.

Lue myös: