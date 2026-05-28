Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut tutkinnan naisesta, joka syytti aikanaan Trumpia seksuaalisesta väkivallasta, yhdysvaltalaismedia kertoo.

Donald Trump tuomittiin E. Jean Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä vahingonkorvauksiin siviilioikeudenkäynnissä New Yorkissa 1990-luvulla.

Presidentti itse on kiistänyt kaikki syytökset.

Vuonna 2022 videoidussa todistajanlausunnossa Trump puolustautui sanoen, että Carroll ei ollut hänen tyyppiään.

– Ei ole poliittisesti korrektia sanoa sitä. Ja tiedän sen, mutta sanon sen silti. Hän ei ole tyyppiäni.

CNN:n mukaan Trumpin hallinnon oikeusministeriö on avannut nyt tutkinnan siitä, syyllistyikö Carroll valheelliseen todistukseen kahdessa presidenttiä vastaan nostamassaan siviilioikeudenkäynnissä.

Toisessa niistä väitetään, että presidentti olisi ahdistellut Carrollia seksuaalisesti New Yorkin tavaratalossa 1990-luvun puolivälissä.

Trumpin kostoretki

Uudessa tutkinnassa syyttäjien teoria perustuu 82-vuotiaan Carrollin vuonna 2022 antamaan todistukseen, jonka mukaan hän ei saanut ulkopuolista rahoitusta oikeusjutulleen. Myöhemmin paljastui, että miljardööri Reid Hoffman oli maksanut osan oikeudenkäyntikuluista ja muista kuluista.

Tutkinta on CNN:n mukaan viimeisin siirto ministeriön pyrkimyksissä vastata Trumpin vaatimuksiin kohdistaa toimia hänen pitkäaikaisiin henkilökohtaisiin vihollisiinsa.