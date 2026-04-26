Asemies avasi tulen Washingtonin Hilton-hotellissa, kun meneillään oli Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallinen. Saman hotellin edustalla yritettiin murhata presidentti Ronald Reagan keväällä 1981.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump evakuoitiin sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illalliselta Washingtonissa sijaitsevasta Hilton-hotellista, kun turvatarkastuksen läpi hotelliin rynninyt asemies avasi tulen hotellissa.
Ampujaksi epäilty 31-vuotias mies on uutiskanava CBS:n mukaan kertonut viranomaisille halunneensa ampua Trumpin hallinnon virkamiehiä. Vielä ei ole täysin varmaa, oliko ampujan kohteena Trump.
Välikohtaus sattui samassa Hilton-hotellissa, jonka edessä Yhdysvaltain silloinen presidentti Ronald Reagan joutui murhayrityksen kohteeksi keväällä 1981.
Reagan oli poistumassa hotellista, kun häntä ammuttiin. Reagan haavoittui vakavasti, mutta selvisi hengissä. Reaganin lisäksi hänen lehdistösihteerinsä, poliisi ja salaisen palvelun agentti haavoittuivat.
Lehdistösihteeri James Brady sai osuman päähänsä. Hän selvisi hengissä, mutta vietti loppuelämänsä halvaantuneena pyörätuolissa. Brady kuoli vuonna 2014.
Reagan toimi Yhdysvaltain presidenttinä kaksi kautta vuosina 1981–1989. Hän kuoli 93-vuotiaana vuonna 2004.
Tallenteen kevään 1981 murhayrityksestä voit katsoa jutun alusta.