Presidentti Donald Trump toivoo 80-vuotispäivänsä kunniaksi maailmanrauhaa, vaikka Yhdysvallat sotii Iranin kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää 14. kesäkuuta 80 vuotta ja on paljastanut syntymäpäivätoiveensa, kertoo Independent.

Hän toivoo ”rauhaa maailmalle”, mikä ei oikein ole linjassa sen kanssa, että Yhdysvallat jatkaa sotatoimia Iranissa.

Trump esitti toiveensa Valkoisen talon työhuoneessaan, Oval Officessa 10. kesäkuuta.

Hän vastasi toimittajalle, joka kysyi, mikä hänen syntymäpäivätoiveensa olisi, lukuun ottamatta rauhaa Lähi-idässä.

Hetken hiljaisuuden jälkeen Trump antoi vastauksensa.

– No, menen askeleen pidemmälle… rauha maailmalle, ok? Lähi-itä? Kyllä. Rauha koko maailmalle, Trump sanoi.

Samassa kokouksessa, jossa hän paljasti toiveensa ”rauhasta”, presidentti varoitti, että Yhdysvallat saattaisi pian jatkaa ”kovakouraista pommittamista”.

"He pitävät meitä typeryksinä"

Keskiviikkona Yhdysvallat kertoi aloittaneensa useita iskuja eri kohteisiin Iranissa.