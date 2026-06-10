Presidentti Donald Trump uhoaa Iranin, eli hänen sanojensa mukaan "Lähi-idän kiusaajan", olevan kuollut.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa.

Hän kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään ja sanoo Iranin armeijaa "täydelliseksi sekasotkuksi".

– Suurinta osaa siitä, kuten laivastoa ja ilmavoimia, ei edes enää ole olemassa – ne on lyöty täysin. Iran on pelkkää puhetta ja ei lainkaan tekoja. Lähi-idän kiusaaja on kuollut! He ovat viivytelleet liian kauan neuvotellakseen sopimuksesta, joka olisi ollut heille loistava, ja nyt he joutuvat maksamaan siitä hinnan, Trump kirjoittaa.

Donald Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Iran on pelkkää puhetta, eikä lainkaan tekoja.IMAGO/MediaPunch/ All Over Press

Vain hieman aiemmin Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä.

Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin. Centcomin mukaan iskut olivat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin.

Centcom kertoi aloittaneensa iskut Suomen aikaa puoliltaöin. Aamuyöllä Centcom kertoi päättäneensä iskut, joita ilmavoimat teki Iranin sotilaskohteisiin lähellä Hormuzinsalmea.

Trumpilla on kotimaassaakin pähkäiltävää: Yhdysvaltain inflaatio kiihtyi toukokuussa 4,2 prosenttiin. Se on nyt korkeimmalla tasolla kolmeen vuoteen.