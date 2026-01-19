EKP:n varapääjohtajaksi ehdotetaan Kroatian keskuspankin Boris Vujcicia.

STT:n tietojen mukaan euroalueen valtiovarainministerit ovat valinneet Euroopan keskuspankin (EKP) uudeksi varapääjohtajaksi Kroatian keskuspankin nykyisen pääjohtajan Boris Vujcicin.

Vujcic, 61, johti muun muassa maansa siirtymistä euroon. Hän ei ollut viime viikolla EU-parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosittelemien ehdokkaiden joukossa.



Paikasta kisasi myös Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, jota pidettiin vielä viime viikkoon asti kisassa varsin vahvana ehdokkaana.

Rehniä kuvailtiin MTV Uutisille hajuttomaksi kompromissiehdokkaaksi.

Virallisesti uuden varapääjohtajan valinta vahvistetaan vielä Eurooppa-neuvostossa, mutta ehdokkaan muuttamista ei pidetä todennäköisenä.