Rikostutkinnan kohteeksi joutuneella Yhdysvaltain keskuspankin johtajalla on kollegoidensa tuki.
Euroopan keskuspankki EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sekä muun muassa Kanadan, Britannian, Australian, Ruotsin ja Norjan keskuspankkien pääjohtajat antavat täyden tukensa Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtajalle Jerome Powellille.
Yhteisessä lausunnossaan pääjohtajat osoittavat solidaarisuuttaan Powellille. He painottavat, että keskuspankkien riippumattomuus on kulmakivi järjestelmässä, joka pitää yllä hintojen ja talouden vakautta.
Kannanoton taustalla on presidentti Donald Trumpin hallinnon aloittama rikostutkinta Powellista.