Euroopan keskuspankki EKP on jättänyt odotetusti ohjauskorkonsa ennalleen tänään torstaina, joten talletuskorko pysyy edelleen 2,0 prosentissa.
EKP totesi, että euroalueen inflaatio on asettunut lähelle keskipitkän aikavälin kahden prosentin tavoitetta.
EKP sanoi, että kauppakiistoista ja geopoliittisista jännitteistä huolimatta euroalueen talous on pysynyt kasvu-uralla.
Euroalueen talous kasvoikin odotettua nopeammin vuoden kolmannella neljänneksellä.
EU:n tilastoviraston mukaan euroalueen talous kasvoi heinä-syyskuun aikana 0,2 prosenttia verrattuna edelliseen neljännekseen.
Uutistoimisto Bloombergin ja datayhtiö FactSetin analyytikot ennustivat aiemmin talouskasvun jäävän 0,1 prosenttiin.
Kasvua vauhditti ennakoitua parempi talouskasvu Ranskassa.