Juuri nyt Avaa

Uutistoimisto Bloombergin ja datayhtiö FactSetin analyytikot ennustivat aiemmin talouskasvun jäävän 0,1 prosenttiin.

EKP sanoi, että kauppakiistoista ja geopoliittisista jännitteistä huolimatta euroalueen talous on pysynyt kasvu-uralla.

Tarkkailulinja jatkuu

EKP voi seurata rauhassa euroalueen talouden ja inflaation kehitystä ja tehdä korkopäätökset kokous kerrallaan talousdatan perusteella. Näillä näkymin luvassa ei ole uusia koronalennuksia.