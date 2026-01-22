Monte Carlon MM-rallin torstain viimeinen erikoiskoe ajettiin jo vaaralliseksi muuttuneissa olosuhteissa.
Rallin kolmannella erikoiskokeella vallitsi sankka sumu, jonka takia useampi kuljettaja menetti paljon aikaa.
Hyundain Thierry Neuville ei ymmärtänyt, miksi kisaa päätettiin jatkaa.
– Nämä olosuhteet ovat hullut. Todella, todella vaarallista. Mikä tahansa muu kisa maailmassa olisi keskeytetty näissä olosuhteissa, Neuville tuskaili maalissa.
– Ei ole järkeä ajaa tällaisessa. Olisi pitänyt perua erikoiskoe jo aiemmin.
Lue myös: Kuva: Sami Pajarin auto karussa kunnossa
Neuville hävisi kärkiajan tehneelle Toyotan Sebastien Ogierille 10,6 sekuntia.
2:02