Monte Carlon MM-rallin jo toisella erikoiskokeella keskeyttäneen Sami Pajarin auto sai kuvasta päätellen kunnon tällin.
Pajari jäi matkan varrelle torstai-iltana jäisellä tiellä ajetulla erikoiskokeella. Suomalaiskuskista ja hänen kartturistaan Marko Salmisesta saatiin pitkään odottaa lisätietoja.
Kuljettajapari on kunnossa, mutta Toyotan auto oli ottanut kapealle tiellä ison osuman. Rallye Sport -sivuston haltuunsa saamassa kuvassa Pajarin auton vasen takapyörä on kääntynyt sivulle.
Pajarin tallikaveri Oliver Solberg otti komennon Monte Carlon rallissa ajettuaan kovalla riskillä yli puolen minuutin pohjat toiselle erikoiskokeelle.