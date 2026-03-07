Ilkka Herola ja Minja Korhonen sijoittuivat hienosti toiseksi yhdistetyn sekapariviestissä Lahdessa.

Herola ja Korhonen pääsivät onnistuneen mäkiosuuden jälkeen ladulle ensimmäisinä ja pitivätkin pitkään kärkipaikkaa.

Lopulta Norjan Jens Lurås Oftebron ja Ida Marie Hagenin hiihtovauhti oli tänään liian kovaa muille kilpailijoille ja norjalaisduo vei voiton 18,8 sekunnin erolla Suomeen.

Kakkossija on jatkoa Suomen yhdistetyn urheilijoiden vahvoille suorituksille. Korhonen otti perjantaina uransa ensimmäisen maailmancup-voiton ja Herola puolestaan ylsi miesten kisassa kolmanneksi.

Suomen kakkosjoukkue Otto Niittykoski ja Heta Hirvonen olivat kisassa yhdeksänsiä (+1.32,1).