Eero Hirvonen eli uudenlaisia hetkiä olympiamitalinsa jälkeen.

Eero Hirvosesta tuli Milano-Cortinan talviolympialaisten ensimmäinen suomalaismitalisti, kun hän jysäytti viime keskiviikkona pronssille yhdistetyn normaalimäen ja 10 kilometrin hiihdon kilpailussa.

Sitten uransa ensimmäisen arvokisamitalin saavuttanutta miestä vietiin.

– Kuljin monessa paikassa. Oli paljon haastatteluja ja dopingtestejä. Kaikennäköistä, mitä kisan jälkeen aika harvoin on siinä mittakaavassa. Olin kyllä hyvin väsynyt, Hirvonen kertoo.

Seuraava yhdistetyn olympiakilpailu mitellään huomenna tiistaina, kuusi päivää edellisestä. Huomenna hypätään suurmäestä ja hiihdetään sama 10 kilometriä. Hirvonen sanoo tauon tehneen hänelle hyvää.

– Ei tarvinnut siitä hetkestä, kun rauhoittumaan pääsi, saman tien lyödä itseään heti kilpailuun keskittymään. Pystyi vähän hengittämään, rauhoittumaan, elämään sen päivän läpi uudelleen ja prosessoimaan sitä.

– Muutama päivä meni, että alkoi oikeasti olla sellainen olo, että olisi valmis tosissaan kilpailemaan. Varmasti olisi kyllä ollut, mutta onneksi ei ollut pakko.

Viestitulva

Hirvonen toteaa, että tapahtuneessa on ollut paljon prosessoitavaa. Heti seuraavana yönä uni ei kovin hyvin tullut, vaikka ravia oli riittänyt.

– Asiat pyörivät mielessä ja paljon tuli viestejä.

30-vuotias suomalainen on miettinyt mitalipäivän olleen monella tapaa erityinen.

– Päällimmäisenä itse kilpailemisesta ja kilpailufiiliksestä on mielessä, että aika omassa kuplassa ja keskittyneessä tilassa oli koko hiihto-osuuden ajan. Yksityiskohtia muistaa aika vähän, koska on ollut niin fokusoitunut siihen tekemiseen.

Onnistumisen jälkeinen viestitulva oli sellainen, mitä Hirvonen ei ollut koskaan vastaavassa mittakaavassa kokenut.

– Paljon on tullut onnitteluja, viestejä ja muistamisia. Kiitollinen olen niistä.

– Tämä selvästi kosketti paljon ihmisiä. Se varmaan liittyy myös siihen, että ihmiset tietävät aika hyvin minun tarinani ja sen, miten tähän pisteeseen on päädytty.

Taipaleella on riittänyt myös vaikeita vaiheita, jolloin mies on kyntänyt syvällä.

– Viesteistä välittyi, että minun menestykseni on liikuttanut myös kotikatsomoissa.

Hirvonen kertoo, että häntä puolestaan kosketti lukiessa moniakin viestejä lukiessa.

Seuraava mitali "yhtä lailla mahdollinen"

Huomisessa mittelössä hiihto-osuudelle on mahdollista tehdä hyppäämällä vielä suurempia eroja, kun mäki on kookkaampi.

– Lähtökohtaisesti uskon, että suurmäestä hyppääminen sopii minulle paremmin. Olen suhteessa parempi hyppäämään suurmäessä. Vahvana hiihtäjänä on kuitenkin negatiivinen puoli, että isosta mäestä erot kasvavat suuremmiksi helpommin.

– Olen ihan tyytyväinen siihen, mikä fiilis hyppäämisessä on ollut ja minkälaisia hyppyjä on tullut.

Hirvonen sanoi jo ennen normaalimäen kisaa, että kaiken natsatessa hän pystyy taistelemaan mitalista. Sen hän todisti.

– Samaan uskon tälläkin hetkellä. Se vaatii todella onnistunutta suoritusta, kuten se vaati normaalimäessäkin, mutta jos kaikki menee kohdalleen, se on ihan yhtä lailla mahdollista tuolla.

Lisäksi torstaina on vielä edessä parisprintti, johon Hirvonen muodostaa Ilkka Herolan kanssa todella vahvan suomalaiskaksikon. Hirvosen ajatukset ovat kuitenkin nyt vahvasti huomisessa.