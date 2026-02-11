Eero Hirvonen palautti Milano-Cortinassa suomalaisen yhdistetyn olympialaisten mitalikantaan henkilökohtaisissa kisoissa 24 vuoden odotuksen jälkeen. Normaalimäen kisan pronssimitali on Hirvosen uran kirkkain meriitti, ja kämppäkaveri Wille Karhumaa korosti sen olleen samalla palkinto viime vuosina turhankin kovaksi käyneestä työnteosta.
– Aivan käsittämättömän hienoa. Upeaa. Todella upeaa.
Karhumaan oli vaikea löytää sanoja kuvaamaan ajatuksiaan pitkäaikaisen maajoukkuekaverinsa ja näiden kisojen kämppäkaverinsa menestyksestä.
– Viimeisen ylämäen päällä kuulin, että pronssi tuli. Meinasin huutaa, että kumpi, mutta en saanut sanaa suusta, kun hapotti niin paljon.
Suomen komean kokonaispanoksen täydensi viidenneksi hiihtänyt Ilkka Herola.
Kun Karhumaalta kysyttiin, mitä hän haluaisi nostaa Hirvosen olympiapronssin taustalta esiin, puhe kääntyi välittömästi viime kauteen.