Kämppäkaveri nosti esiin Eero Hirvosen tuskan olympiamitalin taustalla: "En tiedä ketään muuta" Eero Hirvonen on olympiapronssimitalisti. IMAGO/Eibner/ All Over Press Julkaistu 13 minuuttia sitten Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Eero Hirvonen palautti Milano-Cortinassa suomalaisen yhdistetyn olympialaisten mitalikantaan henkilökohtaisissa kisoissa 24 vuoden odotuksen jälkeen. Normaalimäen kisan pronssimitali on Hirvosen uran kirkkain meriitti, ja kämppäkaveri Wille Karhumaa korosti sen olleen samalla palkinto viime vuosina turhankin kovaksi käyneestä työnteosta. Lue myös: Herola letkautti Hirvosen olympiamitalista: "Toivottavasti juoksee taas jossakin päin ilman paitaa" Lue myös: Olympiapronssia! Eero Hirvoselle muhkea rahapotti – Aivan käsittämättömän hienoa. Upeaa. Todella upeaa. Karhumaan oli vaikea löytää sanoja kuvaamaan ajatuksiaan pitkäaikaisen maajoukkuekaverinsa ja näiden kisojen kämppäkaverinsa menestyksestä. – Viimeisen ylämäen päällä kuulin, että pronssi tuli. Meinasin huutaa, että kumpi, mutta en saanut sanaa suusta, kun hapotti niin paljon. Suomen komean kokonaispanoksen täydensi viidenneksi hiihtänyt Ilkka Herola. Kun Karhumaalta kysyttiin, mitä hän haluaisi nostaa Hirvosen olympiapronssin taustalta esiin, puhe kääntyi välittömästi viime kauteen.

Hirvonen kertoi 25. marraskuuta 2024 Instagram-tilillään, että jättäisi kauden ensimmäiset kilpailut Rukalla kokonaan väliin.

– Ei ole mäkihyppy ollut helppoa ja kivaa viime aikoina. Ja se harvoin sellaiseksi pakottamalla muuttuu. Tämän hetken hyppäämisellä en voi sillä tasolla kilpailla, millä haluan, joten minua ei tulla Rukalla tänä vuonna näkemään.

Väliin jäivät lopulta myös kaksi seuraavaa maailmancup-viikonloppua joulukuussa 2024 Lillehammerissa ja Ramsaussa.

– Reilua vuotta myöhemmin kaveri on olympiapronssimitalisti, Karhumaa alleviivaa.

– Se vaatii aika kovaa henkistä vahvuutta, uskoa omaan tekemiseen – ja myös fyysistä vahvuutta – että tuollaisesta suosta pystyy kampeamaan itsensä vuodessa olympiamitaleille. En tiedä oikein ketään muuta, tai ei ainakaan tule äkkiseltään meidän lajistamme mieleen ketään, joka olisi vastaavaan pystynyt.

Karhumaan mukaan hyppyongelmien selättäminen voi pahimmillaan olla hyvinkin aikaa vievää puuhaa.

– Se syö aika paljon itseluottamusta, ja sitten pitää vielä saada kisatilanteeseen kaivettua onnistuneet hypyt.

Menestys maistuu nyt makealta myös siksi, että Hirvosen edellinen henkilökohtaisten kansainvälisten kisojen palkintokorokesijoitus oli maaliskuulta 2018 Saksan Klingenthalista.

– Täytyy keksiä jotain. Me olemme kämppiksiä Eeron kanssa, niin minulle lankeaa vastuu, Karhumaa sanoi mitalin juhlistamiseen viitaten.

