Tammikuun kohu on piirtänyt puhemies Jussi Halla-ahon mukaan liian synkän kuvan eduskunnasta.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aholta (ps.) kysyttiin tiedotustilaisuudessa, millaisena työpaikkana hän pitää eduskuntaa tällä hetkellä.

Viime viikkoina julkisuudessa on keskusteltu eduskuntayhteisössä tapahtuneesta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

Puhemies Halla-aho vetosi työterveyskyselyihin ja sanoi valtavan enemmistön avustajista ja muista työntekijöistä pitävän eduskunnan ilmapiiriä hyvänä.

– Mielestäni tästä tammikuun kohusta on ehkä piirtynyt liian synkkä kuva, Halla-aho sanoi.

– Ymmärrän sen, että media tietysti lähestyy kohunäkökulmasta tällaisia tapauksia, mutta mielestäni on perusteita sanoa, että kyse on kuitenkin yksittäisistä tapauksista, Halla-aho totesi.

Mediat ovat uutisoineet viime viikkoina sekä varsinaisista häirintätapauksista että esimerkiksi SDP:n Tytti Tuppuraisesta, jonka STT uutisoi lähteisiinsä perustuen syyllistyneen epäasialliseen käytökseen ja huutamiseen.

Huono johtaminen ja toisaalta seksuaalinen ahdistelu tai fyysinen väkivalta ovat aivan eri asioita, joita ei pidä niputtaa yhteen, painottaa Halla-aho.

– On hyvä, että ryhmät tekevät nyt omaa selvitystyötään. Odotamme mielenkiinnolla tuloksia, Halla-aho kommentoi.

Puhemiehen mukaan eduskuntaryhmilläkin on prosesseissaan parantamisen varaa.

Jos avustajien ja kansanedustajien välillä ilmenee ristiriitoja, tiedon pitäisi Halla-ahon mukaan kulkea asianmukaisesti eduskuntaryhmän poliittiselle johdolle.

Halla-aho viittasi ilmeisesti SDP:n kertomiin tietoihin siitä, että yksittäiset epäasiallisen käytöksen tai häirinnän tapaukset ovat olleet SDP:n eduskuntaryhmän pääsihteerin Rami Lindströmin tiedossa, mutta ryhmän poliittiselle johdolle eli Tuppuraiselle niistä ei ole kerrottu.

Puhemies sai aiempaa suuremman tuen

Jussi Halla-aho valittiin tänään jatkamaan eduskunnan puhemiehenä. Hän sai suljetussa lippuäänestyksessä 116 ääntä.

Äänimäärä lisääntyi viime vuodesta, jolloin hän sai vain 105 ääntä.

