Etelä-Carolinassa sijaitsevan vankilan pihalta löytyi monen vangin toivelahja.
Yhdysvaltalainen uutiskanava ABC News kertoo käryn käyneen Etelä-Carolinassa sijaitsevassa vankilassa.
Vankilan ylle lentäneestä droonista pihaan oli tiputettu paketti, joka sisälsi naudan pihvilihaa, ravunjalkoja sekä äyriäisille sopivaa Old Bay -maustesekoitusta.
Kulinaarisen elämyksen lisäksi paketissa oli kaksi kartonkia savukkeita ja kannabista.
Viranomaiset tutkivat tapausta eikä sen tiimoilta ole vielä pidätetty ketään.
– Uskon, että pakettia odottaneet vangit ovat nyt äkäisiä, Lee Correctional Institution -vankilan tiedottaja kertoo ABC Newsin mukaan.
Paketti jäi vartijoiden haaviin sunnuntaina aamulla sikäläistä aikaa.
Jatkuva riesa
Uutiskanavan mukaan kielletyn tavaran virtaaminen vankiloihin on Yhdysvalloissa jatkuva ongelma.