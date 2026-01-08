Grönlanti haluaa keskustella asioistaan suoraan Yhdysvaltojen kanssa.
Tanskalaisten ja grönlantilaisten poliitikoiden kriisikokous päättyi tiistaina kriisitunnelmissa.
Asiasta kertoo tanskalainen yleisradioyhtiö DR, jonka mukaan grönlantilaiset lähtivät kokouksesta entistäkin vihaisempina ja tanskalaiset järkyttyneinä.
Grönlantilaiset poliitikot ilmaisivat haluavansa keskustella saarensa tulevaisuudesta kahdestaan Yhdysvaltojen kanssa Tanskan ohi.
Tämä on epäilemättä mieluisaa kuultavaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpille, joka on toistuvasti vaatinut Grönlantia Yhdysvalloille.
Yksi Trumpin vaatimusten perusteista on ollut, ettei Tanskalla ole oikeutta hallita Grönlantia, eivätkä he pidä saaren puolustuksesta riittävän hyvää huolta.
Grönlantilaisten ilmeinen tyytymättömyys tanskalaisiin onkin siis omiaan ruokkimaan Trumpin näkemyksiä. Grönlanti on Tanskaan kuuluva itsehallintoalue.
Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio on yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan sanonut amerikkalaispäättäjille Grönlannista, että kyse on ostoaikeesta, ei sotilaallisesti hyökkäyksestä.
Yhdysvaltojen hallinto on kuitenkin virallisissa lausunnoissaan pitänyt kaikki vaihtoehdot auki.
Vuotaako Teams?
Tanskan ja Grönlannin kriisikokouksessa huolta herätti sekin, kuuntelevatko amerikkalaiset kokousta, joka pidettiin Teams-viestipalvelussa.
Tunnin mittaiseksi suunniteltu, mutta venynyt keskustelu käytiin DR:n tietojen mukaan korotetuilla äänenpainoilla ja suurilla kirjaimilla.
Grönlannin ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Pipaluk Lynge arvosteli kokouksessa Tanskaa siitä, ettei Grönlantia kutsuttu mukaan myöhemmin samana iltana järjestettyyn kokoukseen, jossa oli määrä keskustella "kuningaskunnan suhteista Yhdysvaltoihin".
Tämä osoitti Lyngen mukaan Tanskalla olevan "uuskolonialistinen asenne".
Tanskan ja Grönlannin välisen kokouksen järjesti Tanskan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Christian Friis Bach, joka ehdotti Lyngelle, että he voisivat pitää myöhemmin kahdenkeskisen jatkokokouksen.
Grönlannin edustaja Lynge totesi, ettei se käy, sillä hänen täytyy olla lastensa kanssa.
Tanskan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Christian Friis Bachin järjestelmä kriisikokous päättyi DR:n mukaan kaaokseen./All Over Press