Ulkoministeri Rubio sanoi yhdysvaltalaispäättäjille, että hallinnon tavoitteena on ostaa Grönlanti Tanskalta.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että hallinnon tuoreet uhkaukset Grönlantia vastaan eivät ole viesti lähestyvästä hyökkäyksestä.

Rubion yhdysvaltalaispäättäjille esittämistä kommenteista kertoo Wall Street Journal -lehti lähteidensä pohjalta. Ulkoministerin mukaan tavoitteena on ostaa Grönlanti Tanskalta.

Wall Street Journalin lisäksi presidentti Donald Trumpin hallinnon ostohaluista on kirjoittanut omien lähteidensä pohjalta uutistoimisto Reuters.

– Diplomatia on aina presidentin ensimmäinen vaihtoehto kaikissa asioissa, ja diilien tekeminen. Hän rakastaa diilejä, Reutersille asiaa kommentoinut virkamies sanoi.

Valkoinen talo kertoi tiistaina, että Trump harkitsee useita eri vaihtoehtoja Grönlannin saamiseksi.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt antoi lausunnon muun muassa uutistoimisto AFP:lle Suomen aikaa myöhään tiistai-iltana.

Leavittin mukaan Trump on tehnyt selväksi, että Grönlannin hankkiminen on tärkeää Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle sekä maan vastustajien pelottelemiseksi arktisella alueella.

– Presidentti ja hänen tiiminsä keskustelevat useista vaihtoehdoista tämän tärkeän ulkopoliittisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tietenkin myös Yhdysvaltain asevoimien käyttö on aina yksi käytettävissä olevista vaihtoehdoista, Leavitt sanoi lausunnossaan.

Yhdysvalloissa vastustusta

Trump on koventanut jälleen Grönlantiin liittyviä lausuntojaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyökkäsi viikonloppuna Venezuelaan.

Trumpin Grönlanti-uhkaukset ovat herättäneet vastustusta paitsi maailmalla myös Yhdysvalloissa.

Arizonalainen demokraattisenaattori Ruben Gallego on sanonut esittelevänsä päätöslauselman, jonka tavoitteena on estää Yhdysvaltoja hyökkäämästä Grönlantiin.

– Trump kertoo meille tarkalleen, mitä hän haluaa tehdä. Meidän on pysäytettävä hänet ennen kuin hän hyökkää toiseen maahan hetken mielijohteesta, Gallego sanoi viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan päivityksessä.

Uutiskanava CNN kertoo, että republikaanipuoluetta edustava kongressiedustaja Don Bacon on kehottanut hallintoa lopettamaan "typerän hölynpölyn" Grönlannin haluamisesta ja kehottanut muita republikaaneja vastustamaan yleisesti kaikkia Grönlantiin kohdistuvia sotilaallisia toimia.

– Tämä on kauhistuttavaa. Grönlanti on Naton liittolainen. Meillä on tukikohta Grönlannissa. Voisimme sijoittaa neljä tai viisi tukikohtaa Grönlantiin; he eivät panisi pahakseen, Bacon sanoi CNN:lle tiistaina.

Bacon viittasi vielä erikseen Tanskaan ja kuvaili maan olevan Yhdysvalloille todistetusti pätevä liittolainen.

– Tapa, jolla kohtelemme heitä, on todella alentavaa, eikä siinä ole mitään hyvää puolta, Bacon sanoi.

"Tanska ansainnut kunnioituksemme"

Hallinnon Grönlanti-fiksaatiota ovat Yhdysvalloissa arvostelleet myös demokraattisenaattori Jeanne Shaheen ja republikaanisenaattori Thom Tillis.

He johtavat yhdessä senaatin Nato-tarkkailuryhmää.

Yhteislausunnossaan kaksikko alleviivaa, että Tanska on yksi Yhdysvaltain vanhimmista ja luotettavimmista liittolaisista.

Senaattorit painottavat muun muassa, että Tanska oli ensimmäisten joukossa seisomassa Yhdysvaltain rinnalla, kun Nato vetosi viidenteen artiklaan vuoden 2001 World Trade Center -iskujen jälkeen.

– Nykyään Tanska lisää merkittävästi puolustusmenojaan ja on edelleen tärkeä kumppani arktisen alueen turvallisuudessa. Tämä liittolainen on ansainnut horjumattoman kunnioituksemme, senaattorit sanovat.

– Kun Tanska ja Grönlanti tekevät selväksi, että Grönlanti ei ole myytävänä, Yhdysvaltojen on kunnioitettava sopimusvelvoitteitaan ja kunnioitettava Tanskan kuningaskunnan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta.

Kaksikko tähdentää, ettei Yhdysvalloilla ole varaa häiriötekijöihin ja jakolinjoihin Naton sisällä. Sen sijaan on keskityttävä todellisiin uhkiin ja työskenneltävä liittolaisten kanssa, ei heitä vastaan.

Tanskassa kriisikokous

Tanskan ulkopoliittinen neuvosto piti tiistai-iltana kriisikokouksen, jonka pontimena oli Trumpin vaatimus saada Grönlanti Yhdysvalloille.

Tanskalaisen B.T. -lehden mukaan toimittajat kysyivät Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussenilta pariin otteeseen suoraa vastausta siihen, luottaako ulkoministeri presidentti Trumpiin.

– Luotan täysin siihen, että kun hän sanoo haluavansa Grönlannin osaksi Yhdysvaltoja, mielestäni on syytä olettaa, että hän todella tarkoittaa sitä, Rasmussen vastasi.

Kokouksen alla julkaistiin seitsemän maan yhteinen lausunto, jossa todettiin, että vain Tanska ja Grönlanti voivat päättää niitä koskevista asioista.

Lisäksi Pohjoismaiden ulkoministerit julkaisivat erillisen yhteislausunnon, jossa he peräänkuuluttivat samaa.

Yhteislausunnossa Tanskan, Suomen, Norjan, Islannin ja Ruotsin ulkoministerit sanoivat lisäksi tukevansa sitä, että Nato lisäisi läsnäoloaan arktisella alueella.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on varoittanut aiemmin, että Yhdysvaltain mahdollinen päätös vallata Grönlanti sotilaallisesti toiselta Nato-maalta tarkoittaisi loppua Natolle ja toisen maailmansodan jälkeiselle maailmanjärjestykselle.