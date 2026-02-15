Turvallisuuskokous toi transatlanttiseen suhteeseen hengähdystauon, joka voi kuitenkin jäädä lyhyeksi, kirjoittaa MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen.

Münchenin turvallisuuskokouksen päänäyttämönä toimiva viiden tähden hotelli Bayerisches Hof on paikka, jossa on vuosien saatossa pidetty useita historiaan jääneitä ja maailmanpolitiikkaa muovanneita puheita.

Helmikuussa 2007 presidentti Vladimir Putin kritisoi lavalla kovin sanoin Yhdysvaltoja ja Natoa. Puhetta on jälkikäteen pidetty dramaattisena käännekohtana Venäjän ja lännen kylmän sodan jälkeisessä suhteessa.

Vuonna 2022 sitten Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi Münchenissä Euroopan johtajiin päiviä ennen Venäjän suurhyökkäyksen alkamista. Kaksi vuotta sitten Julija Navalnaja nousi lavalle vain hetki sen jälkeen, kun hänen aviomiehensä, Venäjän opposition johtohahmo Aleksei Navalnyi, oli kuollut.

Viime vuonna Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance löi purkupallolla pirstaleiksi suhteen vanhoihin liittolaisiin. Naton mahtimaan uusiulkopolitiikka tuli shokkina Euroopalle. Vance sätti useita maita nimeltä mainiten muun muassa maahanmuuttopolitiikasta sekä sananvapauden ja demokratian tilasta.

Venäjän uhkaa hän vähätteli ja piti suurimpana uhkana Euroopalle sen sisäistä rappiotilaa.

Vancen puheen jälkeen Eurooppa on joutunut totuttelemaan presidentti Donald Trumpin ja yrittänyt liimata Yhdysvallat-suhteen palasia takaisin yhteen. Entiseksi sitä ei liimalla saa ja osa palasista on vuoden aikana kadonnut kokonaan.

13:19 Katso videolta Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalaisen ja ulkomaantoimittaja Anna Sarasteen analyysi lauantain pääpäivästä ja Rubion puheesta.

Rubio rauhoitteli

Kun maailman johtajat tänä viikonloppuna taas täyttivät Bayerisches Hofin, oli Vancen viimevuotisen puheen lisäksi tuoreessa muistissa alkuvuoden kriisi Grönlannin hallinnasta. Siksi suurimmat odotukset kohdistuivat siihen, mikä olisi amerikkaisdelegaatiota tällä kertaa johtaneen Marco Rubion viesti.

Eurooppa sai huokaista helpotuksesta. Rubio ei purkutalkoita jatkanut. Ulkoministeri käsitteli Euroopan ja Yhdysvaltojen toisiinsa kytkeytyvää historiaa korulausein ja toi esille yhteistyöhalukkuutta.

Puheen jälkeen monien eurooppalaisten kommentit olivat huojentuneita. Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) yltyi kehumaan puhetta peräti ikoniseksi.

Rubion puhe sisälsi silti myös aimo annoksen Vancen kaltaista kritiikkiä – vain pehmeämmin muotoiltuna. Maahanmuutto, ilmastopolitiikka, kansainväliset säännöt ja instituutiot saivat kaikki sapiskaa Trumpin hallinnon linjan mukaisesti.

Rubion esiintyminen jatkoi kuitenkin transatlanttisen suhteen lämpötilan laskemista Grönlanti-kiistan kuumimman vaiheen jälkeen.

Uusi kriisi voi kuitenkin odottaa jo kulman takana. Vaikka ulkoministeri Rubio sanoisi mitä, tietävät Euroopan johtajat, että hänen pomonsa voi koska tahansa vetää heidät uudelleen kölin alta – oli kyse sitten Grönlannista, Ukrainasta tai jostain muusta.

Luulenpa, että Rubion puhetta ei muisteta yhtenä Münchenin ikonisista puheista, vaan ennemmin tai myöhemmin Trump keksii jotain, jossa kauniit korulauseet yhteisestä historiasta jälleen unohtuvat.