Dartsinpelaaja Dom Taylor on hylätty dartsin MM-kisoissa. Syynä tähän on se, että hän antoi positiivisen dopingnäytteen ruotsalaisesta Oskar Lukasiakista tulleen voiton yhteydessä.

Dartsin sääntö- ja kurinpitolautakunta DRA kertoi perjantaina, että Jonny Clayton saa vapaalipun MM-kisojen kolmannelle kierrokselle. Tuleva vastustaja Dom Taylor oli antanut 14. joulukuuta dopingnäytteen, jonka mukaan hänellä oli kehossaan kiellettyä ainetta.

Tämä on toinen kerta, kun Taylor antaa positiivisen näytteen. Häneltä jäi viime vuonna MM-kisat väliin, koska testitulos oli positiivinen kielletyn aineen kohdalla. Taylorille ei kuitenkaan tullut kahden vuoden kilpailukieltoa, sillä aine ei ollut suoritusta parantava ja sitä oli käytetty kilpailujen ulkopuolella.

Taylor sai kuukauden kilpailukiellon, koska hän suostui osallistumaan päihdehoidon ohjelmaan.