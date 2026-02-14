Norjalaislehti VG kertoo, että kansainvälinen hiihtoliitto Fis on hylännyt Suomen voiteluskandaalista tekemän protestin.

Norja oli pyytänyt tiistain sprintissä käyttää huoltovyöhykkeellä konetta, jonka käyttö ei ole siellä varsinaisesti sallittua. Fis antoi kuitenkin luvan koneen käyttämiseen, mutta ei ilmoittanut asiasta muille maajoukkueille. Lisäksi Yhdysvaltain maajoukkue toi voitelualueelle pullon nestettä, mikä on ehdottomasti kiellettyä.

Sprintin voittoon hiihti Norjan Johannes Hösflot Kläbo ja toiseksi Yhdysvaltain Ben Ogden. Kolmas oli norjalainen Oskar Opstad Vike ja neljäs Suomen Lauri Vuorinen- Tulokset olisivat voineet voineet muuttua, sillä Suomen olympiakomitea kertoi lauantaina, että se on tehnyt protestin. Siinä vaadittiin, että tulokset korjataan sellaisiksi, joissa kukaan ole saanut etua kielletyistä toimista.

– FIS on itse myöntänyt tehneensä virheen, joka on johtanut epäoikeudenmukaiseen kilpailuun, jossa kaksi maata on saanut epäoikeudenmukaisen edun muiden tietämättä. Tällaiset toimet ovat hyväksyttämättömiä, eikä pelkkä virheen myöntäminen tai anteeksipyyntö korjaa aiheutunutta vahinkoa, Suomen hiihtoliiton puheenjohtaja Marleena Valtasola sanoi.

VG kertoi, että Fis hylkää Suomen protestin, koska se on saapunut yli 48 tuntia kilpailun päättymisen jälkeen.

– Säännöt sallivat protestit jopa kuukauden ajan kilpailun päättymisen jälkeen, mutta vain sääntörikkomuksista, jotka ovat tapahtuneet kilpailun päättymisen jälkeen, ei kilpailun aikana, Fis kirjoitti VG:lle.