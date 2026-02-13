Yhdysvaltalaiset puolustutuvat jyrkästi olympialaisten sprinttiskandaalista.

Milano-Cortinan tiistaina hiihdetyn olympiasprintin skandaalissa yhtenä osapuolista on ollut Yhdysvallat.

Yhdysvaltojen joukkueesta oli tuotu huoltoalueelle kielletty nestettä sisältänyt pullo. USA:n leiristä on myönnetty sääntörike ja selitetty, että pullossa oli voiteenpoistoainetta, jota olisi kätetty voiteiden putsaamiseen käsistä.

Yhdysvaltalaiset ovat nyt kertoneet, että pullon olisi tuonut huoltopäällikkö Oleg Ragilo, joka olisi käyttänyt ainetta väitetysti omiin käsiinsä.

"Kilpailemme puhtaasti"

Miesten 10 kilometrin vapaan väliaikalähtökilpailussa perjantaina parhaana yhdysvaltalaisena 14:nneksi yltänyt John Steel Hagenbuch korosti USA:n toimivan rehdisti.

– En tiedä tarkkoja yksityiskohtia, mutta olemme todella ylpeitä meistä joukkueena, joka kilpailee puhtaasti. Olen varma, että olemme kilpailleet puhtaasti ja tulemme jatkamaan puhtaasti kilpailemista, Hagenbuch sanoi.

– Olen ymmärtänyt, että virhe oli puhdas vahinko, jonka Oleg teki käyttämällä voiteenpoistoainetta voiteiden putsaamiseen käsistään.

Hagenbuch jatkoi, ettei hän usko, että asiaa olisi tehty vilpillisin aikein tai että USA olisi saanut siitä kilpailuetua.

"Voitte sanoa, että presidenttimme on syvältä"

MTV Urheilun perjantaina Val di Fiemmessä kohtaamat yhdysvaltalaistoimittajatkin uskoivat järkähtämättömästi, ettei kyse ole ollut vilunkipelistä.

– Tämä on tyhmää. Amerikkalaiset tiimin jäsenineen ovat yksiä ärsyttävimmin sääntöjä noudattavimpia ihmisiä ladulla, FasterSkierin toimittaja Nat Herz sanoi.

Hän mainitsi esimerkin, että kerran yksi yhdysvaltalainen oli valittanut toisesta yhdysvaltalaisesta harjoituksissa sääntöjenvastaisen oikaisemisen tiimoilta.

– Voitte sanoa, että olemme imperialistinen suurvalta ja että presidenttimme on syvältä. Se on järkevämpää kuin väittää, että he huijaisivat jonkin pullon avulla.

Herzin mielestä pullon sisällön käyttäminen voiteiden putsaukseen käsistä käy järkeen. Mies paalutti "kaikkien tietävän, että amerikkalaiset eivät ole huijareita".

– Uskon, että jos kysyt täällä keneltä tahansa valmentajalta tai huoltajalta, he sanovat, että nämä ovat kaikkein eettisimpiä ja moraaliltaan puhtoisimpia ihmisiä. Mieti nyt, kuinka typerää olisi yrittää huijata olympialaisissa ja sitten jäädä kiinni näin.

"Tiedän, että minun pitäisi olla skeptinen toimittaja"

Nordic Insightsin toimittaja Gavin Kentch huikkasi vierestä, voiko hän myös sanoa jotain.

– Puhumme joukkueesta, jonka huoltorekan kyljessä lukee "kilpailemme puhtaasti". Tietysti muutkin maat kilpailevat puhtaasti, mutta puhuttaessa miten tärkeää tämä on joukkueen imagolle, kyse on tiimistä, jonka monen miljoonan dollarin huoltorekan kyljessä lukee "kilpailemme puhtaasti", Kentch lähestulkoon puhisi.

Kepulikeinoihin pullon avulla hänkään ei kollegansa tavoin alkuunkaan usko.

– Kyllä minä ajattelen, että jos aikoo huijata, sen tekisi jollain muulla tavalla kuin pitämällä pulloa näkyvästi esillä olympialaisissa.

Kentch sai kuulla, että asia on Suomessa varsin iso skandaali.

– En aio arvostella muita tiedotusvälineitä siitä, mitä he haluavat sanoa. Mutta minusta tässä on tehty kärpäsestä härkänen. Olen aidosti sitä mieltä, ettei tämä oikeastaan ole minkäänlainen juttu.

– Uskon, että kädet olivat voiteluaineesta likaisina ja hänellä (Oleg Ragilolla) oli jotain nestettä käsien puhdistamiseen. Tiedän, että minun pitäisi olla skeptinen toimittaja, mutta todella uskon kaiken tuon.

USA:n Ben Ogden sivakoi miesten sprintissä toiseksi. Norjalaisista Johannes Hösflot Kläbo voitti ja Oskar Opstad Vike oli kolmas, Suomen Lauri Vuorinen jäi neljäntenä juuri mitalien ulkopuolelle.

Norja oli saanut Kansainväliseltä hiihtoliitolta FIS:ltä luvan kielletyn voidepatan eli sähkökäytteisen voitelukoneen käyttöön, mutta tietoa ei ollut välitetty muille joukkueille, jolloin Norjalla oli erityisoikeus.