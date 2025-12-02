Ulkoministeriön mukaan mahdollisuudet avustaa Venezuelassa ovat vähäiset.



Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Venezuelaan toistaiseksi. Ulkoministeriö päivitti tiistaina Venezuelan-matkustustiedotettaan.



Etelä-Amerikan Venezuelassa on viime kuukausien aikana raportoitu useista joukkopidätyksistä ja ulkomaalaisten pidätyksistä. Ne ovat tapahtuneet pääasiassa pääkaupunki Caracasissa.



Suomen ulkoministeriö kehottaa myös välttämään kokoontumisia tai mielenosoituksia. Mielenosoitukset voivat muuttua nopeasti väkivaltaisiksi ja johtaa yhteenottoihin poliisin tai asevoimien kanssa.



Suomen ulkoministeriö sanoo, että edustuston mahdollisuudet avustamiseen ovat vähäisiä.



Matkustustiedotteessa tuodaan esiin, että lentoliikenteessä on ajoittaisia häiriöitä ja että kaupalliset lennot saattavat keskeytyä ilman ennakkovaroituksia.

Samaan aikaan Trump uhittelee

Venezuela on ollut kansainvälisissä uutisotsikoissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon aloitettua iskut maasta lähtöisin oleviin epäiltyihin huumeveneisiin.

Yhdysvallat on tehnyt Karibianmerellä useita iskuja veneisiin, joita on väitetysti käytetty huumeiden salakuljettamiseen Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat väittää Venezuelan presidentti Nicolas Maduron olevan väitetyn huumekartellin johtaja.