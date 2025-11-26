Yhdysvallat on lähettänyt sota-aluksensa Venezuelan liepeille. Aikooko Trump todella hyökätä?
Yhdysvallat ei ole ollut sotilaallisesti näin voimakkaasti läsnä latinalaisessa Amerikassa vuosikymmeniin. Presidentti Donald Trump vihjailee, että on valmis ratkaisemaan tilanteen myös "vaikeimman kautta".
Samaan aikaan Venezuelan presidentti Nicolas Maduro tanssahtelee John Lennonin rauhansanojen tahtiin ja toisaalta uhoaa, että venezuelalaiset saattavat joutua uhraamaan henkensä isänmaan puolesta.
Trump perustelee toimiaan huumekaupan estämisellä, mutta todelliset syyt ovat syvemmällä hänen politiikassaan ja tavoitteissaan, sekä Yhdysvaltojen historiassa etelänaapuriensa kanssa.