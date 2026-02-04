Chachi Hildén kertoo Iholla-ohjelmassa hakeneensa UMK:hon.

UMK-kilpailussa tänä vuonna mukana oleva Chachi Hildén nähdään kevään aikana myös MTV:n Iholla-ohjelmassa, jota on kuvattu viime kesänä.

Ohjelman ensimmäisessä jaksossa Chachi kertoo, että hänellä olisi mahdollisuus kilpailla seuraavassa UMK:ssa.

– On olemassa pieni mahdollisuus siihen, että tekisin tänä vuonna UMK:n. Olen ihan, että mitä, minkäkö? Siinä on vielä paljon mietittävää ennen kuin me olemme siellä, mutta uskon itseeni, pystyn tähän, Chachi sanoo videolla.

Chachi tunnetaan vielä toistaiseksi paremmin tanssijana. Hän on kuitenkin harrastanut musiikkia lapsesta saakka.

– Olen yrittänyt päästä musiikin pariin 15-vuotiaasta asti.

Hän kertoo, että rattaat lähtivät pyörimään kunnolla, kun hän oli mukana Masked Singer Suomi -ohjelmassa vuonna 2022.

– Yksi asia johti toiseen ja lopulta allekirjoitin sopimuksen Warner Musicin kanssa, hän kertoo.

Chachi kilpailee UMK:ssa kappaleellaan Cherry Cake. Kyseessä on hänen artistiuransa ensimmäinen julkaisu.

