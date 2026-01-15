Uuden Musiikin Kilpailun artistit julkaistiin keskiviikkona. Yleltä kerrottiin MTV Uutisten toimittajalle etukäteen, että kilpailijat eivät saa vastata suoraan yhteen kysymykseen.

UMK-kilpailijat julkaistiin keskiviikkona 14. tammikuuta. MTV Uutisten toimittajat Jari Peltola ja Katja Lintunen ruotivat tämän vuoden kilpailijat ja pohtivat, kuka heistä voisi olla yleisön ennakkosuosikki. Kilpailun voittaja selviää 28. helmikuuta Tampereen Nokia Arenalla pidettävässä finaalissa.

Keskiviikkona ennen julkistusta järjestetyssä UMK:n lehdistötilaisuudessa paikan päällä ollut toimittaja Katja Lintunen paljastaa, että median edustajille kerrottiin, että kilpailijoita oli ohjeistettu, etteivät he saisi suoraan kertoa, jos he eivät halua lähteä edustamaan Suomea itse Euroviisuihin.

– No tietenkin me kysyimme kaikilta kilpailijoilta kuitenkin tätä ja kyllä sieltä aika paljon tuli sellaista kiertelevää ja kaartelevaa vastausta. Yle ja UMK-organisaatio haluaa, että kisa on tasapuolinen. Jos joku kilpailijoista ilmoittaisi nyt, että ei lähde Euroviisuihin, niin eihän häntä kukaan äänestäisi, Lintunen pohtii.

Suomen osallistuminen Euroviisuihin on noussut puheenaiheeksi, sillä EBU päätti, että Israel saa osallistua Euroviisuihin keväällä Gazan sodasta huolimatta. Yle on päättänyt, että Suomi on mukana kilpailussa