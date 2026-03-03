Jukka-Pekka Kokkonen on eronnut Suomen Ekonomien hallituksen puheenjohtajan tehtävästä.
Suomen Ekonomien hallituksen puheenjohtajan tehtävät siirtyvät toistaiseksi varapuheenjohtaja Hanna-Maija Kivirannalle, järjestö kertoo tiedotteessaan.
Uuden puheenjohtajan valitsee Suomen Ekonomien kevätliittokokous toukokuussa.
Kokkonen pyytää anteeksi
Ekonomien puheenjohtaja Jukka-Pekka Kokkonen poistettiin sunnuntaina KY:n opiskelijatapahtumasta epäillyn epäasiallisen käytöksen vuoksi.
Muun muassa Helsingin Sanomien mukaan kyse oli Aalto-yliopiston kauppatieteen opiskelijoiden vuosijuhlista. Suomen Ekonomien toiminnanjohtajan Jari Elon käsityksen mukaan Kokkonen poistettiin paikalta vuosijuhlan päättäneen silliaamiaisen eli "silliksen" aikana, kertoo Ilta-Sanomat.