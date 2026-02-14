Chachi Hildénin ja hänen perheensä elämää seurataan jälleen Iholla-ohjelmassa.

Iholla-ohjelman uusi kausi käynnistyi MTV Katsomo+ -palvelussa helmikuussa. Tuoreella kaudella seurataan jälleen neljää julkisuudesta tuttua henkilöä, joista yksi on tanssija ja UMK-artisti Chachi Hildén.

Uusi Iholla-kausi on Chachille jo toinen, sillä hänet nähtiin yhtenä päähenkilönä myös ohjelman edellisellä, viime vuonna esitetyllä kaudella. Chachin mukaan nämä kaksi kautta eroavat hänen osaltaan toisistaan ainakin siten, että uudella kaudella hänellä ei ole "valtavaa vatsaa", eli hän ei ole raskaana.

– Pääsette tälläkin kaudella seuraamaan perheemme elämää, ja mukana on yksi uusi pikkuinen, hän kertoi MTV Uutisille Iholla-ohjelman mediatilaisuudessa.

Uudella Iholla-kaudella Chachi ottaa katsojan mukaan henkilökohtaisiin ja haavoittuvaisiin hetkiin ja raottaa myös verhoa työminäänsä.

– Viime kaudella nähtiin enemmän raskautta, elämää kotona sekä asettumistani Suomeen. Tällä kertaa nähdään perhettäni sekä valmistautumista UMK:hon. Tuolloin ei ollut takuita siitä, että minut valittaisiin mukaan (Uuden Musiikin Kilpailuun), ja olen todella onnellinen, että niin kävi.

Chachilla ja hänen puolisollaan Jukka Hildénillä on kolme yhteistä lasta: vuonna 2019 syntynyt Sophia, vuonna 2021 syntynyt Amélie ja vuonna 2024 syntynyt Isabella. Lisäksi uusioperheeseen kuuluvat Jukan lapset Sisu ja Lili tämän aiemmasta liitosta.

Chachin mukaan heidän lapsensa rakastavat katsoa Iholla-ohjelmaa.

– Kun lapset näkivät viimeisimmän kauden, he huomasivat, miten hauska se on. He rakastavat katsoa itseään sekä meidän vuorovaikutustamme, sillä olemme niin höpsö perhe, hän sanoi.

Chachi painotti, että kysyy aina lapsiltaan luvan kuvata heitä.

– 99 prosenttia ajasta he sanovat kyllä, mutta jos he koskaan kieltäytyvät, niin kunnioitan sitä täysin.

Chachin ja Jukan tyttäret ovat nyt alkaneet ymmärtää, että heidän vanhempansa ovat julkisuudesta tuttuja. Aiemmin tytöt eivät käsittäneet, miksi tuntemattomat ihmiset haluavat esimerkiksi yhteiskuvia heidän vanhempiensa kanssa.

– Selitimme, että tiedättehän, kun te välillä tykkäätte katsella videoita, joissa esimerkiksi availlaan leluja. Ihmiset tykkäävät katsoa myös minun ja isänne videoita. Nyt, jos joku kysyy yhteiskuvaa, he tajuavat, että nämä tyypit katsovat videoitamme, Chachi kertoi.

– Mutta lopulta olemme aina vain äiti ja isä, ja se on kaikkein tärkeintä, hän jatkoi.

Chachi kilpailee Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa Cherry Cake -kappaleellaan. Kyseinen tanssileka on hänen artistiuransa ensimmäinen julkaisu.

Laulaja paljasti, että hänen ja Jukan tyttäret ovat valtavan innoissaan äitinsä uudesta aluevaltauksesta.

– He ovat todella innoissaan, että äidistä tulee laulaja. He rakastavat kappalettani ja esiintymisasuani. Heidän mielestään äidin kappale on "slay", Chachi nauroi.

Laulajan mukaan tyttäret eivät kuitenkaan vielä ihan täysin ymmärrä, mistä UMK:ssa on kyse.

– He tulevat katsomaan UMK-show'ta, ja veikkaan, että vasta silloin he ymmärtävät oikeasti, mistä on kyse.