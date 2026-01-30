Televisio-ohjelmassa vierailleen Serena Williamsin vastaukset mahdollisesta paluusta kentille jättivät ilmaan isoja kysymyksiä tennislegendan aikeista.

Syksyllä 2022 päättyneellä urallaan huimat 23 kaksinpelin Grand Slam -titteliä voittanut Williams, 44, aiheutti pienimuotoisen kohun palaamalla tenniksen dopingtestauksen pariin viime joulukuussa. Tämä sytytti välittömästi paluupuheet, mitkä Williams kuitenkin tyrmäsi.

Williamsin keskiviikkoinen esiintyminen NBC:n Today Show -ohjelmassa käynnisti spekulaatiot uudestaan. Yhdysvaltalaistähti leikkisästi väisteli suoria kysymyksiä mahdollisesta paluustaan, eikä lopulta myöntänyt tai kieltänyt asiaa.

– En sano kyllä tai ei. En tiedä. Aion vain katsoa, mitä tapahtuu, Williams totesi lopulta.

– Minulla on kaksi lasta. Olen täysipäiväinen kotiäiti. Kun täytin lomakkeen hiljattain, merkkasin siihen ammatiksi kotiäiti, Williams jatkoi.

Huiman kaksinpelimenestyksensä lisäksi Williams voitti urallaan 14 Grand Slam -titteliä nelinpelissä. Palkintokaapista löytyy myös neljä olympiakultaa, näistä yksi kaksinpelissä.