– Sen jälkeen, kun kävi ilmi, että kruununprinsessa oli ollut yhteydessä Jeffrey Epsteiniin, hovista on annettu ymmärtää, että kruununprinsessa aikoo antaa asiasta lisätietoja. Yhdistys ei ole saanut tällaisia tietoja vieläkään, vaikka on kulunut pitkä aika, tiedotteessa sanotaan.

Norjan kirjastoyhdistys lopettaa yhteistyön kruununprinsessa Mette-Maritin kanssa. Mette-Marit toimi yhdistyksen suojelijana.

Norjan kirjastoyhdistys tiedottaa, ettei jatka yhteistyötä Mette-Maritin kanssa.

Mette-Marit toimi Norjan kirjastoyhdistyksen suojelijana.

Tiedotteen mukaan yhdistyksen hallitus on käsitellyt Mette-Maritin suojelijuutta useaan otteeseen. Hallitus katsoo, että asiaan liittyy "ongelmallisia seikkoja, jotka koskevat luottamuksen pettämistä ja valheita".

Tiedotteessa sanotaan, etteivät esiin tulleet asiat ole linjassa yhdistyksen edustamien arvojen kanssa.

– Epstein-tapaukseen liittyvät rikokset vaikeuttavat suojelijaroolin säilyttämistä. Hallitus ymmärtää, että kyseessä on myös henkilökohtainen tragedia, mutta viime kädessä on punnittava, onko kruununprinsessan toimiminen yhdistyksen suojelijana yhdistyksen edun mukaista, ja tällä hetkellä emme koe, että näin olisi, tiedote kuuluu.

Norjan kirjastoyhdistys ei ole ainoa taho, joka on lopettanut yhteistyön Mette-Maritin kanssa Epstein-kohun myötä. Aiemmin yhteistyön kruununprinsessan kanssa keskeytti Norjan mielenterveysneuvosto, jonka suojelijana Mette-Marit niin ikään toimi.