Norjan kirjastoyhdistys tiedottaa, ettei jatka yhteistyötä Mette-Maritin kanssa.
Norjan kirjastoyhdistys lopettaa yhteistyön kruununprinsessa Mette-Maritin kanssa. Mette-Marit toimi yhdistyksen suojelijana.
Yhdistys kertoo päätöksestä verkkosivuillaan julkaistussa tiedotteessa. Yhteistyön lopettamisen taustalla on Mette-Maritin yhteys edesmenneeseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
– Sen jälkeen, kun kävi ilmi, että kruununprinsessa oli ollut yhteydessä Jeffrey Epsteiniin, hovista on annettu ymmärtää, että kruununprinsessa aikoo antaa asiasta lisätietoja. Yhdistys ei ole saanut tällaisia tietoja vieläkään, vaikka on kulunut pitkä aika, tiedotteessa sanotaan.