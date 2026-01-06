Jääkiekon nelinkertainen Stanley Cup -voittaja Bob Pulford, 89, on kuollut.

Kanadalainen Bob Pulford pelasi suuren NHL-uran vuosina 1956–72, jonka varrella hän voitti neljä Stanley Cupia Toronto Maple Leafsissa.

Los Angeles Kingsissä pelaajauransa päättäneelle hyökkääjälle kertyi NHL:ssä 1079 pelattua runkosarjaottelua tehopistein 281+362=643, minkä lisäksi hän pelasi 89 pudotuspelimatsia saldolla 25+26=51.

Pelaajauransa jälkeen mies päävalmensi NHL:ssä Los Angeles Kingsiä ja Chicago Blackhawksia sekä toimi pitkään GM:nä. Pulford palkittiin NHL:n vuoden valmentajana kaudesta 1974–75.

Jääkiekon kunniagalleria Hall of Fameen hänet nimettiin vuonna 1991.

Chicago Blackhawksin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Danny Wirtz, jonka isoisä Bill aikanaan palkkasi Pulfordin, kertoi, ettei Pulford pelännyt toimia missä tahansa tehtävässä, jossa häntä kulloinkin eniten tarvittiin, eikä tarttua "erilaisiin haasteisiin, jotka tuntuvat nykystandardeilla mahdottomilta".

– Olemme kiitollisia hänen johtajuudestaan ​​ja omistautumisestaan ​​lajille. Se tulee ikuisesti olemaan osa seuramme historiaa, Wirtz sanoi tiedotteessa.

NHL-komissaari Gary Bettman puolestaan luonnehti Pulfordin jättäneen lähtemättömän jäljen lajiin eri rooleissaan.

– Bobista tuli minulle ystävä, neuvonantaja ja luottohenkilö – erityisesti komissaarina toimimiseni alkuaikoina – ja minulla oli valtava kunnioitus häntä ja kaikkea sitä kohtaan, mitä hän antoi pelille, Bettman avasi.

Bob Pulford kuvattuna helmikuussa 2024.John E. Sokolowski