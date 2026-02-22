Yhdysvallat jääkiekon olympiakultaan auttanut maalivahti Connor Hellebuyck uskoo antaneensa riittävän vastauksen kriitikoilleen.

Hellebuyck esitti nipun loistavia torjuntoja, kun USA kellisti Kanadan 2–1 jatkoerään edenneessä Milanon olympiafinaalissa.

Tähtivahdin ehkä jopa koko uran tähän asti suurin torjunta nähtiin päätöserässä, kun Hellebuyck pysäytti avopaikassa Devon Toewsin mailallaan.

– Se ei ollut urani ensimmäinen mailatorjunta, mutta varmaankin isoin hetki tehdä sellainen, Hellebuyck kertasi tilannetta MTV Urheilulle.

– Kun pyörähtää ympäri ja näkee, että kiekko ei ole maalissa, siitä tulee aivan uskomaton tunne, että minä hoidan homman.

Hellebuyck on kuulunut jo vuosien ajan NHL:n eliittivahteihin, mutta kolmesta parhaan maalivahdin Vezina-palkinnostaan huolimatta hän ei ole onnistunut olemaan parhaimmillaan, kun Winnipeg Jets olisi kaivannut häneltä apua pudotuspeleissä.

– Monet kriitikot kirjoittavat paljon, mutta eivät he ymmärrä maalivahtina olemisesta eivätkä pelitapaani. Nämä ovat hetkiä, jotka todistavat puolestani. Ei sillä, että minun tarvitsisi todistaa mitään, Hellebuyck kommentoi.