Talvisodan päättymisestä tulee kuluneeksi tänään 86 vuotta. Yli kymmenesosa suomalaisista menetti alueluovutusten vuoksi kotinsa sodan jälkeen.
Talvisota syttyi, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ilman sodanjulistusta marraskuun 30. päivänä vuonna 1939.
Ilmavoimat lentää ylilennot talvisodan päättymisen muistopäivänä Tampereella ja Kajaanissa. Ylilennoilla kunnioitetaan talvisodassa kaatuneitten muistoa.
Tampereella järjestetään muistopäivän seppeleenlaskutilaisuus Kalevankankaan hautausmaalla. Ylilento lennetään tilaisuuden yhteydessä kello 11, minkä jälkeen Hornet lentää Messukylän kirkon yli.
Kajaanissa talvisodan päättymisen muistopäivänä järjestetään seppeleenlaskutilaisuus Kajaanin kirkon kirkkopihalla. Ilmavoimat lentää tilaisuuden yhteydessä ylilennon kello 18.
Talvisota päättyi Moskovan rauhansopimukseen
105 päivää kestäneen sodan aikana Neuvostoliitto pommitti useita Suomen paikkakuntia, muun muassa Helsinkiä, Viipuria, Turkua ja Lahtea.
Talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940 kello 11 voimaan astuneeseen Moskovan rauhansopimukseen.
Sotatoimissa kaatui yli 25 000 suomalaista ja yli 40 000 haavoittui. Yli tuhat siviiliä kuoli. Arvioiden mukaan Neuvostoliiton sotatoimissa kärsimät tappiot olivat moninkertaiset Suomeen verrattuna.
Suomi säilytti itsenäisyytensä, mutta joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle 11 prosenttia maa-alueistaan, suurimpana kaupunkina Viipurin. Menetettyihin alueisiin kuuluivat myös Sallan ja Kuusamon itäosat, suuri osa Karjalasta, Suomenlahden ulkosaaret ja Kalastajasaarennon länsiosa.
Alueluovutusten seurauksena noin 430 000 suomalaista – 12 prosenttia väestöstä – menetti kotinsa ja asutettiin muualle Suomeen.