Presidentti Alexander Stubb vierailee Raaseporissa Uudellamaalla ensi viikolla.
Alexander Stubbin vierailu Raaseporissa ensi viikon torstaina 19. maaliskuuta käynnistyy Uudenmaan prikaatin tarkastuskäynnillä Dragsvikissä, kertoo Tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan.
Presidentin ohjelmassa on tutustumista muun muassa normaali- ja poikkeusolojen toimintaan sekä varusmieskoulutukseen kuten huollon kurssiin sekä kuljettajakurssiin.
Tarkastuskäynnin päätteeksi Stubb tapaa varuskunnan henkilöstöä.
Luvassa myös yleisötilaisuus
Iltapäivällä Stubb vierailee Tammisaaren ruotsinkielisessä lukiossa Ekenäs gymnasiumissa, jossa hän tapaa lukion oppilaita ja keskustelee heidän kanssaan yhteisessä tilaisuudessa.
Lukiolta presidentti jatkaa kuorma- ja sotilasajoneuvoja valmistavan Sisu Auton Karjaan tehtaalle. Presidentti kuulee yrityksen toiminnasta sekä tutustuu tehtaan tuotantoon.
Vierailu päättyy Billnäsin ruukissa järjestettävään avoimeen yleisötilaisuuteen, jossa presidentti tapaa paikallisia kello 15.15 alkaen.