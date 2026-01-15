Eduskunta-avustajat kertovat kiusaamisesta ja häirinnästä työpaikalla – mikä eduskunnassa on pielessä, kysytään Asian ytimessä -ohjelmassa torstaina.

Kansanedustaja Ville Merinen (sd.) toi esiin Ylen dokumentissa eduskunta-avustajien kokeman häirinnän.

MTV:n kyselyssä useat avustajat kertovat epäasiallisesta käytöksestä, kiusaamisesta ja häirinnästä.

Miten rumaan ilmiöön aiotaan puuttua – ja mikä eduskunnassa on oikein pielessä? Asian ytimessä -ohjelman vieraina torstaina SDP:n ja kokoomuksen eduskuntaryhmien puheenjohtajat Tytti Tuppurainen ja Jukka Kopra. Keskustelua vetää Leo Jaakkonen.

Katso lähetys suorana kello 19.30 MTV Katsomossa.