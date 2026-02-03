Illan Asian ytimessä -ohjelmassa nähdään vieraina kansanedustajat Hanna Kosonen (kesk.) ja Ben Zyskowicz (kok.) kello 19.30 alkaen MTV Katsomossa.
Helsingin Sanomat kertoi tiistaina keskustan kansanedustaja Hanna Kososen jättävän politiikan ja eduskunnan. 49-vuotias Kosonen on kolmannen kauden kansanedustaja ja toimi edellisessä hallituksessa tiede- ja kulttuuriministerinä.
Syyksi Kosonen kertoo "ämpärin olevan täynnä".
– En halua kyynistyä. Tämä on se syy, Kosonen sanoo lehdelle.
Lisäksi Kosonen nostaa esille Petteri Orpon (kok.) hallituksen, jossa on hänen mukaansa "trumpismin" piirteitä.