Arsenal hälvensi kannattajiensa orastaneita huolia siitä, onko joukkueen vire hiipumassa. Kolmessa edellisessä sarjapelissään voitotta jäänyt Arsenal nimittäin tyrmäsi Leedsin jalkapallon Englannin Valioliigassa.

Leeds kärsi lauantaina tylyn 0–4-kotitappion lontoolaisjoukkueelle, jonka maaleista vastasivat Martin Zubimendi, Viktor Gyökeres ja Gabriel Jesus. Yksi osumista merkittiin Leeds-torjuja Karl Darlow'n omaksi maaliksi.

Arsenalille huolia tuo Bukayo Saka, joka loukkaantui alkulämmittelyssä. Arsenalin manageri Mikel Arteta kertoi Yahoon mukaan, että Sakalle tuli lämmittelyssä "pikkuvaiva", eikä pelaaminen tuntunut hyvältä.

Sarjakärki Arsenalin karkumatka seuraavilla sijoilla oleviin Manchester Cityyn ja Aston Villaan on seitsemän pistettä, mutta Cityllä sekä Villalla on lontoolaisia ottelu vähemmän pelattuna.

Arsenal on jyrännyt Valioliigan lisäksi Mestarien liigassa, jossa se voitti ainoana joukkueena liigavaiheen kaikki kahdeksan kamppailuaan.

Chelsea oli avauspuoliajan jälkeen 0–2-tappiolla West Hamia vastaan, mutta viimeisteli toisella jaksolla kolmesti ja nappasi 3–2-kotivoiton. Ottelun lisäajalla laukoi Chelsean voittomaalin. Hetkeä myöhemmin kentällä nähtiin melkoinen kalabaliikki, josta West Hamin lensi suoralla punaisella kentältä, koska hän oli tarttunut Chelsean kaulasta.