Syyttömäksi vuosikausia kestäneen oikeuskamppailun jälkeen todettu Anneli Auer vaatii asianajajineen valtiovaltaa teettämään riippumattoman selvityksen siitä, miten tapaus oli mahdollinen.
Anneli Auer ja hänen entinen kumppaninsa Jens Kukka katsottiin tällä viikolla Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa syyttömiksi seksuaali- ja väkivaltarikoksiin, joista kumpikin on jo kärsinyt pitkät vankeusrangaistukset.
Auerin ja Kukan oli syytetty kohdelleen kaltoin Auerin lapsia, jotka aikuistuttuaan kertoivat kertomuksiensa tapahtuneesta olleen sepitettä. Korkein oikeus purki tuomion ja asia käsiteltiin uudelleen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Tuomio ei ole lainvoimainen.
– Valtioneuvoston tulee päättää käynnistää Turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ja antaa Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäväksi selvittää syyt Anneli Aueriin kohdanneeseen oikeusmurhaan. Kyseessä on yhteiskunnan perustoiminnoissa, lainkäytössä, tapahtunut virhetoiminta, poikkeuksellinen tapahtuma, joka voidaan onnettomuuden tavoin ottaa tutkinnan kohteeksi, Auerin asianajaja Markku Fredman kirjoitti mediatiedotteessaan.
– Toivon, että vääriin tuomioihin johtaneista tapahtumista tehdään perusteellinen ja puolueeton selvitys lähtien Satakunnan poliisin toimista, jotka johtivat väärään murhasyytteeseen, Auer puolestaan kirjoitti.
Fredman sanoo MTV Uutisten haastattelussa, että yhteiskunnan pitäisi pyrkiä etsimään ja korjaamaan virheet ja syyt, jotka johtivat Auerin ja Kukan vuosien vankeustuomioon syyttöminä. Hänestä lainkäyttö, joka on yhteiskunnan perustoiminto, on epäonnistunut Auerin tapauksessa.
– Mitkä ovat ne syyt ovat, jotka ovat johtaneet siihen, että tällainen oikeusmurha on päässyt tapahtumaan, Fredman kysyy.
Hän kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että Aueria koskevat asiat on käsitelty samalla poliisilaitoksella.
Uutinen jatkuu videon alla.
Tällainen selvitys olisi poikkeuksellinen. Rikosoikeuden professori Sakari Melander ei muista vastaavaa. Hän tietää, että Ruotsissa on tehty selvitystöitä syyttömänä tuomittujen henkilöiden tapauksissa.
– Oikeusvaltiossa on tietysti hyvä, että asioita jälkikäteen selvitetään, että ovatko asiat menneet niin kuin niiden lain mukaan täytyy mennä, hän sanoo.
Melander kyseenalaistaa kuitenkin, että onko Onnettomuustutkintakeskus oikea taho tällaisen selvityksen tekoon.
Valtioneuvoston päätöksellä tehdyt poikkeuksellista tapahtumaa koskevat Otkesin selvitykset ovat olleet hänestä erilaisia Auerin tapaukseen verrattuna. Ne ovat koskeneet esimerkiksi Turun terroritekoa ja niin sanottua Vilja-Eerikan tapausta, joilla Melander näkee olleen laajempaa merkitystä.
– Tässä on enemmän kyse yksittäistapauksesta, hän sanoo Auerin vyyhtiin liittyen.
Oikeusministeriöstä kerrotaan, että ehdotusta selvityksestä aletaan miettiä vasta, kun asiasta saadaan lainvoimainen tuomio. Se riippuu siitä, valitetaanko käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.
Jo etukäteen kuitenkin ministeriökin on sitä mieltä, että Onnettomuustutkintakeskus ei luultavasti olisi oikea taho tapausta selvittämään.
Oikeusministeriön kansliapäällikkö Antti Leinonen vakuuttaa, että ministeriössä käydään sen tietoon tulevat tapaukset läpi ja mietitään, mitä niistä voidaan oppia. Onko jollekin erilliselle hankkeelle tai muulle vastaavalle tarvetta tapauksen vuoksi, on myöhemmin ratkaistava kysymys. Hän kuitenkin vakuuttaa, että tapausta tarkastellaan perusteellisesti.
– Selvittämisen tarvetta tässä kyllä on, se on selvä.
– Sinällään tämä tapahtunut on asianomaisten näkökulmasta järkyttävä, siitä ei pääse mihinkään.
Hän kuitenkin muistuttaa, että nykyisellään asianosaisilla on ollut mahdollisuus oikeusprosessin kautta saada asiansa ratkaistua. Oikeus tapahtuu lopulta, vaikkakin viiveellä.
– Olen luottavainen siihen, että siinä vaiheessa, kun viimeinen piste tälle saagalle laitetaan, totuus on löytynyt, hän toteaa.