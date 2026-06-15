Yhtä hoitohenkilöstöön kuuluvaa epäillään kuolemantuottamuksesta, kun mies menehtyi magneettikuvauksen myötä.
Keski-ikäinen mies menehtyi tammikuussa 2025 anestesiassa tehdyn magneettikuvauksen seurauksena Kuopiossa.
Toimenpide tehtiin yksityisessä lääkärikeskuksessa.
Poliisi epäilee yhtä henkilöä kuolemantuottamuksesta. Epäilty henkilö oli osa magneettikuvauksen hoitohenkilöstöä.
Onnettomuustutkintakeskus Otkes on suorittanut asiassa tutkintaa ja julkaissut asiaan liittyvän tutkintaselostuksen helmikuussa 2026.
Asian esitutkintapöytäkirja on kokonaan salassa pidettävä, eikä poliisi tiedota asiasta enempää.