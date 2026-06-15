Mette-Maritin poika sai neljän vuoden vankeustuomion.
Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby on tuomittu neljäksi vuodeksi vankeuteen kahdesta raiskauksesta Oslon käräjäoikeudessa. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä.
Norjalaisen VG-lehden haastattelemat Höibyn asianajajat kertoivat tavattuaan tämän vankilassa, että hän aikoo valittaa tuomiosta.
Höibyn syytteet kahdesta muusta raiskauksesta hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut Höibylle seitsemän vuoden ja seitsemän kuukauden vankeusrangaistusta.