Kahta henkilöä vastaan on nostettu syytteet uudenvuodenaaton kaapelirikosta.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, Syyttäjälaitos kertoo.
Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä.
Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä neljää ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista kahdesta tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta.
Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden kahden muun rikoksesta epäillyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin.