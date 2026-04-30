Rikostoimittaja sanoo Anneli Auerin ja hänen perheensä joutuneen oikeusmurhan kohteeksi.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi yksimielisesti syytteet Anneli Auerin ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukan osalta. Syyttäjä vaati heille tuomiota Auerin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista.
Asiaa käsiteltiin nyt uudestaan käräjäoikeudessa Auerin lasten peruttua kertomuksensa aikuisina sen jälkeen, kun Auer ja Kukka olivat jo kärsineet vankeustuomionsa rikoksista, joihin kertomukset nojasivat.
Rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén ja rikostoimittaja Rebekka Härkönen arvioivat saagan jonkinlaista päätöstä MTV Uutiset Livessä.
– Olennaisin viesti käsittelyssä oli suuren yleisön kannalta se, että oikeus totesi vieraannuttamisen vaikuttaneen lasten negatiivisiin kertomuksiin äidistään ja isosiskostaan, Härkönen avaa.
Vieraannuttajille, eli Auerin veljelle ja hänen vaimolleen, on jostain syystä tullut negatiivinen käsitys Auerista ja hänen vanhimmasta lapsestaan, ja ne käsitykset ovat sitten siirtyneet nuoriin lapsiin, Härkönen jatkaa.
– He ovat alkaneet (sijais)vanhempia miellyttääkseen kertomaan näitä asioita. Tämä on mielestäni aivan järkyttävä lopputulos, mikä voi tulla vieraannuttamisesta.