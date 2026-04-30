Rikostoimittaja Auer-tapauksesta: "Oikeusmurha" 11:37 Katso koko rikostoimittajien analyysi tästä. Julkaistu 30.04.2026 05:45 Ville Kettunen ville.kettunen@mtv.fi Rikostoimittaja sanoo Anneli Auerin ja hänen perheensä joutuneen oikeusmurhan kohteeksi. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi yksimielisesti syytteet Anneli Auerin ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukan osalta. Syyttäjä vaati heille tuomiota Auerin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Asiaa käsiteltiin nyt uudestaan käräjäoikeudessa Auerin lasten peruttua kertomuksensa aikuisina sen jälkeen, kun Auer ja Kukka olivat jo kärsineet vankeustuomionsa rikoksista, joihin kertomukset nojasivat. Rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén ja rikostoimittaja Rebekka Härkönen arvioivat saagan jonkinlaista päätöstä MTV Uutiset Livessä. Katso koko keskustelu yltä. Lue myös: Anneli Auer kommentoi syytteidensä hylkäämistä – Olennaisin viesti käsittelyssä oli suuren yleisön kannalta se, että oikeus totesi vieraannuttamisen vaikuttaneen lasten negatiivisiin kertomuksiin äidistään ja isosiskostaan, Härkönen avaa. Vieraannuttajille, eli Auerin veljelle ja hänen vaimolleen, on jostain syystä tullut negatiivinen käsitys Auerista ja hänen vanhimmasta lapsestaan, ja ne käsitykset ovat sitten siirtyneet nuoriin lapsiin, Härkönen jatkaa. – He ovat alkaneet (sijais)vanhempia miellyttääkseen kertomaan näitä asioita. Tämä on mielestäni aivan järkyttävä lopputulos, mikä voi tulla vieraannuttamisesta.

Palmén kertoo, että kun Auer ja Kukka tuomittiin vuosia sitten hovioikeudessa Auerin lapsiin kohdistuneista väkivalta- ja seksuaalirikoksista, nyt keksityiksi todetuista teoista oli lääketieteellistä näyttöä.

– Nyt käräjäoikeus totesi, että se lääketieteellinen näyttö ei päde. Niitä on tehty menetelmillä, jotka eivät nykypäivänä ole millään tavalla päteviä.

"Oikeusmurha"

Härkönen sanoo, että tapaus on kolaus Suomen oikeusvaltiolle.

– Meillä on paljon oikeudenkäyntejä, jotka käydään suljettujen ovien takana, niin voidaanko me luottaa siihen, mitä siellä suljettujen ovien takana tapahtuu?

Härkönen peräänkuuluttaakin sitä, että suuren yleisön pitäisi päästä näkemään viranomaisten tekemiä päätöksiä useammin.

– Kyse ei ole siitä, että media haluaa ne julkisiksi, jotta saadaan otsikoita, vaan siksi, että siellä toimitaan oikein.

Palmén nostaa esiin inhimillisen näkökulman.

– Kaikista eniten tässä käy sääliksi nämä lapset, jotka ovat olleet sijaiskärsijöinä kaikelle tälle, Palmén sanoo.

Härkönen pitää tapausta oikeusmurhana.

– He ovat oikeusmurhan uhreja, myös lapset. Tässä ei ole mennyt vain maine ja ansaintamahdollisuus, vaan kokonainen perhe on tuhottu. Koko perhe-elämä on tuhottu. Ja kaikki tämä on tapahtunut silmiemme alla.

