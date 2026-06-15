Oulun poliisilaitoksen mukaan nastarenkaita käyttäviä autoilijoita on tullut vastaan useampia vielä kesäkuun aikana.

Lämpimät kesäkelit ovat hellineet Suomea jo viikkotolkulla, mutta jotkut autoilijat eivät ole tehneet tarvittavia toimenpiteitä autolleen kesäsään vaatimalla tavalla.

Oulun poliisilaitos kertoo Facebook-julkaisussaan poliisin nimittäin tavanneen erään nastarenkailla ajelijan toissa viikolla – eikä kyseessä ollut ainoa tapaus laatuaan.

– Tämä ei suinkaan ollut ensimmäinen tapaamamme nastarengasautoilija kuluvan kesäkuun aikana. Satunnaiset kuljettajat elävät sitkeästi edelleen talvikelien mukaan, vaikka nastarenkailla ajelusta kesäkelissä voi koitua 100 euron liikennevirhemaksu.

Poliisilaitos kehottaakin nyt tarkistamaan, että ajoneuvon alla on kesärenkaat, joissa on tarpeeksi kulutuspintaa.

Vaikka lain vaatima pääurien vähimmäisysvyys on 1,6 millimetriä, turvallisuuden kannalta enemmän on aina parempi, poliisi muistuttaa.

Esimerkiksi Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kehottaa uusimaan kesärenkaat, kun kulutuspintaa on jäljellä neljä millimetriä