Savonlinnan perhesurman käsittely jatkuu käräjäoikeudessa. Tänään kuullaan esimerkiksi useita perheen naapureita, palonsyytutkijaa ja poliisia.
Epäillyt henkirikokset tapahtuivat viime itsenäisyyspäivänä Savonlinnassa. Poliisin mukaan 22-vuotias mies sytytti omakotitalon palamaan useista eri paikoista ja poistui talosta ilman vaatteita.
Tulipalossa kuolivat 20-vuotias nainen, 3-vuotiaat kaksospojat ja perheen 1-vuotias kuopuslapsi. Syyttäjä vaatii lasten isälle rangaistusta neljästä murhasta.
Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa kello 9.
MTV Uutiset seuraa oikeuskäsittelyä paikan päällä Savonlinnassa. Tekstiseuranta päivittyi tämän jutun alle.
Isä kertoi palon jälkeen paenneensa itsekin liekkejä.
Epäilty on kiistänyt kaikki rikokset ja vetoaa ulkopuoliseen tekijään.
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Kello 8.42
Sateista huomenta Savonlinnasta!
Savonlinnan käräjätalolle on kokoontunut jälleen valtakunnan media seuraamaan murhaoikeudenkäyntiä.
MTV:tä paikalla on rikostoimittaja Rebekka Härkönen.
Syytetty on ilmoittanut etukäteen, ettei aio olla tänään paikalla seuraamassa käsittelyä.