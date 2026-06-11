Jalkapallon MM-kilpailut aiheuttavat muutoksia useisiin uutis- ja ajankohtaisohjelmiin MTV:n kanavilla.
Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa pelattavat jalkapallon MM-kisat muuttavat MTV:n uutisohjelmien aikatauluja monena päivänä. Ottelut pelataan pääosin Suomen aikaan myöhäisillassa sekä aikaisessa aamussa, joten vaikutuksia on esimerkiksi Kymmenen uutisiin sekä Huomenta Suomeen.
Ensimmäisenä pelipäivänä eli torstaina 11. kesäkuuta Kymmenen uutiset nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla kello 21. Perjantaina 12. kesäkuuta Huomenta Suomi alkaa vasta kello 7 ja päättyy jo kello 9.
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Jalkapallon MM-kisojen avausottelu Meksikon ja Etelä-Afrikan välillä pelataan 11. kesäkuuta Mexico Cityssä kello 22 Suomen aikaa (MTV). Kisat huipentuvat New Yorkissa pelattavaan loppuotteluun 19. heinäkuuta kello 22 (YLE).
Lähetysoikeudet on jaettu Suomessa puoliksi MTV:n ja Ylen välillä. 104 ottelusta Yle näyttää 52 ja MTV 52.
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Vaikutukset MTV:n uutisohjelmistoon:
Torstai 11.6. Kymmenen uutiset kello 21, ei Tulosruutua
Perjantai 12.6. Huomenta Suomi kello 7-9
Lauantai 13.6. Kymmenen uutiset klo 21.30, ei Tulosruutua