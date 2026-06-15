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Rauhalla nopea vaikutus bensan hintaan Suomessa – näihin lukemiin se voi kohta laskea 9:57 OP:n päästrategi Lippo Suominen kommentoi Yhdysvaltain ja Iranin välisen rauhan vaikutuksia talouteen MTV Liven haastattelussa. Julkaistu 27 minuuttia sitten Salla Hekkala Anu Korhonen Iranin ja Yhdysvaltojen välille syntynyt alustava rauha on nostanut osakekursseja ympäri maailmaa. Alustava rauha Yhdysvaltain ja Iranin välillä tietää hyvää Suomen taloudelle, uskoo Osuuspankin päästrategi Lippo Suominen. Tieto alustavasta rauhasta tuli neuvotteluissa välittäjänä toimineelta Pakistanilta varhain maanantaiaamuna. Sopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Suomisen mukaan osakekursseissa tullaan näkemään tänään reipasta nousua. Toisaalta sodan vaikutukset pörssikursseihin ovat olleet varsin maltillisia. – Vaikka oli sota, niin maailman osakemarkkinat ovat kahdeksan prosenttia korkeammalla kuin sodan alkaessa, Suominen selittää. Lisäksi esimerkiksi Euroopassa ja Suomessa sota tiputti Suomisen mukaan kasvuennusteita vain noin 0,3–0,5 prosenttia. Suominen näkee uutisen rauhasta kaikin tavoin positiviisena. – Se on ihan selvää, että rauha on aina parempi kuin sota, ja talousepävarmuuskin siinä vähenee. Bensan hinta laskuun ennen juhannusta Sotaa seurannut Hormuzinsalmen sulkeminen vaikutti merkittävästi öljyn hintaan. Kovimmasta hintasokista on kuitenkin tultu jo paljon alas eivätkä riskit maailmanpolitiikasta ole poistuneet, Suominen muistuttaa. Suominen ei usko öljyn hinnan palaavan enää sotaa edeltävälle tasolle. – Emmehän me odottaneet Iranin sotaakaan, ja se tuli. Kyllähän se on muistutus siitä, että muitakin arvaamattomia asioita varsinkin presidentti (Donald) Trumpin kanssa voi tapahtua. Suomalaisille bensapumpuille Suominen povaa kuitenkin pientä hinnanlaskua. Vaikutuksen pitäisi Suomisen mukaan näkyä vielä juhannuksen alla.

– Nyt katselin viikonloppuna, että kaksi euroa taisi mennä jo rikki Suomessa. Kun tätä odotettiin, se öljyhinta oli jo laskenut. Varmasti vähän vielä voi laskea lisää.

Suomisen mukaan juuri rauhaa edeltäneen hintojen laskun myötä itse rauhan vaikutukset bensan hintaan voivat jäädä pieniksi.

– Jos nyt puhutaan, että 1,9- ehkä 1,8-alkaviin lukuihin voidaan päästä, niin ei siellä mitään jättimäistä laskua tosiaan ole enää luvassa.

Salla Hekkala MTV Uutiset Salla Hekkala työskentelee toimittajana Viiden jälkeen -ohjelmassa. Voit olla häneen yhteyksissä esimerkiksi juttuvinkeistä alla olevaan osoitteeseen. Anu Korhonen MTV Uutiset

Näin Yhdysvaltain ja Iranin rauha vaikuttaa bensan hintaan | MTV Uutiset